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Турция призвала к продлению зерновой сделки

22:08
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В Анкаре считают, что в противном случае миру грозит кризис продовольствия

Сделку по украинскому зерну следует продлить в мае – однако предварительно выполнив все требования России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу убежден, что в противном случае миру грозит продовольственный кризис.

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"Мы находимся в тесной координации с ООН по началу экспорта зерна и удобрений из России, мы также продолжаем переговоры по обмену пленными", - заявил Чавушоглу в эфире телеканала TV 100.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, призвал исполнять обе части зерновой сделки, в том числе российскую. В свою очередь, глава МИД Турции отметил важность поставок зерна для всего мира – подчеркнув, что требования России в этом вопросе должны быть удовлетворены.

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