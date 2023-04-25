Минобороны России: атаки Украины снова ставят под угрозу зерновую сделку

Соглашение действует до 18 мая

Украинские беспилотные катера, предпринявшие попытку атаковать Севастополь, были запущены по маршруту, определенному для реализации черноморской продовольственной инициативы. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве напомнили, что 23 марта и 24 апреля Украина атаковала Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру Крыма беспилотными катерами. При этом беспилотные катера разворачивали в районе гуманитарного коридора, который задействован для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Подобные террористические акции Киева ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая, предупредили в Минобороны. Там указали, что Москва уже приостанавливала участие в соглашении после октябрьских атак Украины на Черноморский флот, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что реализация зерновой сделки не может продолжаться, если не будут выполняться все пункты соглашения.

Российский лидер Владимир Путин в марте отмечал, что из общего объема вывезенных с Украины зерновых 45% ушло в европейские страны и только 3% — в Африку. Если Москва откажется продлевать продовольственное соглашение, она бесплатно поставит продовольствие африканским государствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"