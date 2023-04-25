ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России: атаки Украины снова ставят под угрозу зерновую сделку

08:20
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Соглашение действует до 18 мая

Украинские беспилотные катера, предпринявшие попытку атаковать Севастополь, были запущены по маршруту, определенному для реализации черноморской продовольственной инициативы. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.
Турция призвала к продлению зерновой сделки

В ведомстве напомнили, что 23 марта и 24 апреля Украина атаковала Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру Крыма беспилотными катерами. При этом беспилотные катера разворачивали в районе гуманитарного коридора, который задействован для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Подобные террористические акции Киева ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая, предупредили в Минобороны. Там указали, что Москва уже приостанавливала участие в соглашении после октябрьских атак Украины на Черноморский флот, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что реализация зерновой сделки не может продолжаться, если не будут выполняться все пункты соглашения.

Российский лидер Владимир Путин в марте отмечал, что из общего объема вывезенных с Украины зерновых 45% ушло в европейские страны и только 3% — в Африку. Если Москва откажется продлевать продовольственное соглашение, она бесплатно поставит продовольствие африканским государствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.