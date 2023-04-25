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В Волгоградской области разбился вертолет санавиации

08:37
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Погиб один человек

Вертолет санитарной авиации, следовавший в поселок Ерзовка Волгоградской области, потерпел крушение. Пилот погиб. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в региональных экстренных службах.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что воздушное судно упало при возвращении на базу без пассажиров. Инцидент произошел за пределами жилых массивов, поэтому на земле никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Как уточняет РЕН ТВ, вертолет "Ансат" около 22:00 вылетел из волгоградского областного кардиологического центра на площадку "Аэросоюз Волгоград". Примерно через десять минут пилот доложил о заходе на посадку, однако на площадке так и не появился.

Позднее на земле были обнаружены следы крушения воздушного судна, а затем и сам вертолет. Внутри нашли тело погибшего пилота.

Причина и обстоятельства крушения вертолета устанавливаются.

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