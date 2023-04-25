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Источник рассказал о появлении танков "Армата" в зоне СВО

09:00
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Минобороны России не подтверждало эту информацию

Российские военные начали использовать танки Т-14 "Армата" в ходе спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал осведомленный источник.
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Как сообщает РИА Новости, "Армату" используют для ведения огня по позициям ВСУ, при этом танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. В прямых штурмовых действиях танки "Армата", по данным источников, пока не участвовали.

Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Танк "Армата" был впервые показан широкой публике на Параде Победы 9 мая 2015 года на Красной площади в Москве. В 2019 году танк прошел предварительные испытания. В 2021 году на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби состоялась первая зарубежная демонстрация "Арматы".

Конструкция "Арматы" построена вокруг системы "пушка-снаряд". Дульная энергия пушки у российского танка выше, чем у иностранных машин. Главное новшество танка — необитаемая башня. Экипаж расположен в изолированной бронированной капсуле, что снижает вероятность его гибели при подрыве машины в бою.

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