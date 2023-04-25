Источник рассказал о появлении танков "Армата" в зоне СВО

Минобороны России не подтверждало эту информацию

Российские военные начали использовать танки Т-14 "Армата" в ходе спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает РИА Новости, "Армату" используют для ведения огня по позициям ВСУ, при этом танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. В прямых штурмовых действиях танки "Армата", по данным источников, пока не участвовали.

Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Танк "Армата" был впервые показан широкой публике на Параде Победы 9 мая 2015 года на Красной площади в Москве. В 2019 году танк прошел предварительные испытания. В 2021 году на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби состоялась первая зарубежная демонстрация "Арматы".

Конструкция "Арматы" построена вокруг системы "пушка-снаряд". Дульная энергия пушки у российского танка выше, чем у иностранных машин. Главное новшество танка — необитаемая башня. Экипаж расположен в изолированной бронированной капсуле, что снижает вероятность его гибели при подрыве машины в бою.

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