Минск оценил заседание Совбеза ООН под председательством России

У США не вышло устроить "холодный душ" российской делегации

Американцам не удалось организовать для России "холодный душ" во время заседания Совета Безопасности ООН, функции председателя на котором выполнял российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Такое заявление сделал во вторник, 25 апреля, постоянный представитель Белоруссии при всемирной организации Валентин Рыбаков.

Дипломат отметил, что у Соединенных Штатов были такие "пожелания и намерения", однако реализовать их не удалось, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН, подчеркнул, что Вашингтону никто не давал права говорить от лица всего мирового сообщества. Тем не менее, Запад пытается навязать свое миропонимание другим странам и отказывается от взаимодействия на основе уважения и равенства государств.

Российский министр указал, что чрезмерная представленность Запада в Совбезе ООН подрывает принцип многосторонности организации. С учетом этого Лавров призвал ускорить реформу Совбеза с тем, чтобы государства Азии, Африки и Латинской Америки получили более существенное представительство.

В Кремле ранее пообещали, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. Наша страна будет реализовывать все свои права, которые предусмотрены этим статусом, "оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций в целом", подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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