В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии младший сержант Никита Белов обнаружил хорошо замаскированную позицию радикалов, с которой националисты обстреливали российские подразделения. Подобравшись на минимальное расстояние, Никита уничтожил БМП противника из огнемёта "Шмель", а после корректировал огонь наших артиллеристов, благодаря чему удалось прорвать оборону ВСУ и взять опорный пункт.

Гвардии рядовой Дмитрий Караблин во время патрулирования, обнаружил украинских диверсантов, которые, переодевшись в российскую военную форму, вели наблюдение за позициями наших бойцов. Дмитрий и его сослуживцы оперативно задержали группу неонацистов и изъяли у них оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства ведения разведки.

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