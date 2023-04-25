"Клеевые террористы" стали настоящей бедой Европы

От экоактивистов страдают обычные житеели

Берлин, наши дни. Всё больше людей прилипает к дорогам, в надежде приблизить зелёное будущее. Очередная акция окончательно позеленевших активистов, которые зачем-то приклеивают себя к дорогам, стала чем-то между драмой и курьёзом. В понедельник движение климатических активистов вышло на очередную акцию в Берлине. В 7:30 утра озабоченные начали приклеивать себя к дорогам в разных районах столицы.

Как это помогает остановить изменение климата, остается неясным. Но в местах скопления приклеенных, мгновенно возникли пробки, пожарные расчёты не смогли доехать до мест возгорания, машины скорой помощи тоже встали намертво. Сколько пациентов пострадали без медицинской помощи - пока не уточняется.

Проезжающие водители выкрикивали в адрес экоактивистов отнюдь не слова поддержки. Переводить не будем. Двухчасовые пробки симпатий к зелёной повестке не усилили. Курьёз заключался в том, что климатически-озабоченные товарищи использовали настолько ядреный суперклей, что перед специалистами встала задача - буквально - либо человеку руку оторвать при полной поддержке окружающих, либо вырвать активиста с куском асфальта. Из соображений гуманности решили выдрать кусок проезжей части. Его и унесли вместе с протестующим. По всей Европе эти прилепившиеся к дорогам стали настоящей головной болью. Пробки, скорые не могут доехать до пациентов. Толерантные сограждане стискивают кулаки, но выдать согражданам по первое число нельзя — они ж за всё хорошее.

Что делать с этими "клеевыми террористами" совсем не ясно. Рекорд попытался побить пенсионер из Австрии, который пришёл в здание парламента и незаметно приклеил себя к антикварному роялю Босендрофер в зале приёмов. Антикварный инструмент оценивают в 190 тысяч евро. Но этому товарищу климатические изменения были безразличны. Повод был: после введения санкций пенсии перестало хватать на жизнь и он теперь существует за чертой бедности. Пенсионера от рояля отсоединили – ни тот, ни другой не пострадали. Но как суперклей помогает активистам бороться с изменением климата?

Тут в действительности всё не так как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"