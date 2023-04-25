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Политолог Маслов назвал хейтом реакцию на заявление китайского посла о Крыме

09:22
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Пекин поспешил отстраниться от заявлений дипломата

Евросоюз будет выстраивать отношения с другими странами в зависимости от их позиции по политике России и Китая. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил об этом в понедельник, по завершении встречи министров иностранных дел ЕС. Что касается отношений с Китаем, то в июне саммит ЕС - опять же, по выражению Борреля, - проведёт их "переоценку и перекалибровку". Эти и подобные им заявления  представляются особенно актуальными европейским политикам на фоне шумного обсуждения интервью китайского посла в Париже Лу Шае, где он высказал свою точку зрения о принадлежности Крыма и суверенитете постсоветских стран.

Реакцию Запада с ведущим программы "События. 25-й" обсудил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ.

"Мне кажется, он, скорее проболтался. То есть то, что обычно говорится на внутренних совещаниях в МИД Китая, в каких-то закрытых рассылках, он взял и озвучил, потому что, вероятно, для Китая это настолько привычное дело – именно так рассуждать, что он озвучил то, что говорится во внутренних кругах. Но, на мой взгляд, важнее не то, что он сказал, а какой была реакция – человека просто, что называется, захейтили. Это поразительная реакция", - заявил Маслов.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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