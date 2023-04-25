МИД: Россия может снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Многое зависит от действий Вашингтона

Москва в свете недружественных шагов Соединенных Штатов может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Дипломат указал, что ракетное оружие американского производства может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии.

Рассматривая варианты ответных действий, Россия будет учитывать не только скоростные характеристики этих ракет, но и дальность их действия. От параметров дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность Москвы продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности, предупредил представитель МИД.

Ермаков также счел очевидным то, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают российский мораторий все более хрупким, как в АТР, так и в Европе, сообщает ТАСС.

Посол России по особым поручениям Министерства иностранных дел Григорий Машков ранее заявил, что нашей стране требуется наращивать тактический ракетный потенциал и заблаговременно накапливать запасы ракетных вооружений для действенного ответа на любые вызовы безопасности, в том числе в Калининграде.

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