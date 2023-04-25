Появились подробности госпрограммы по формированию долгосрочных сбережений

Государство предлагает софинансировать сбережения граждан

В рамках добровольной программы формирования долгосрочных сбережений каждый россиян сможет получить от государства до 108 тысяч рублей. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет РБК со ссылкой на материалы к соответствующему законопроекту.

Принимать участие в этой программе, по задумке ее авторов, можно будет с 18 лет, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Российские власти будут софинансировать сбережения граждан, а объем софинансирования будет зависеть от размера доходов. На самый высокий уровень господдержки могут рассчитывать те, у кого самый низкий доход.

Тем, у кого среднемесячный доход составляет менее 80 тысяч рублей, государство фактически удвоит вложения, однако внесет не более 36 тысяч рублей в год. Соответственно, за три года участия в программе можно будет получить 108 тысяч рублей.

Самый низкий коэффициент софинансирования будет у тех, чей средний доход превышает 150 тысяч рублей в месяц. Их государство поддержит из расчета 1 рубль из бюджета на 4 рубля гражданина.

В сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы, поручил разработать предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан.

21 февраля 2023 года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин также затрагивал тему накоплений граждан. Он поручил гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян за счет инструментов страхования. Российский лидер призвал использовать для защиты добровольных пенсионных накоплений граждан такой же метод, как и для банковских вкладов.

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