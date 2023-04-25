ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акции Fox News обвились после увольнения Такера Карлсона

09:48
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Многие демократы ненавидели журналиста

Телеканал Fox News уволил одного из самых известных ведущих США - ярого критика Джо Байдена и всей администрации Белого Дома Такера Карлсона. Акции медиа-структуры сразу после обнародования этой информации обвалились на 5,5% процента.

Шоу Карлсона выходило в эфир более пяти лет и стало одним из самых популярных в стране. Официально причину увольнения не называют, но американские СМИ связывают произошедшее с судебным разбирательством о клевете на сотни миллионов долларов, которое Fox News проиграла компании-поставщику программного обеспечения и аппаратов для голосования на президентских выборах.

Такер Карлсон стал лицом канала, к его мнению прислушивались миллионы американцев, потому что он не принимает ничью сторону и всегда пытается разобраться в деталях - это касается и ситуации вокруг Украины и диверсий на "Северных потоках".  Многие сторонники и члены Демократической партии США его буквально ненавидят за жесткую критику, прямоту и честность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Такер Карлсон
Такер Карлсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.