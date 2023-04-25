Акции Fox News обвились после увольнения Такера Карлсона

Многие демократы ненавидели журналиста

Телеканал Fox News уволил одного из самых известных ведущих США - ярого критика Джо Байдена и всей администрации Белого Дома Такера Карлсона. Акции медиа-структуры сразу после обнародования этой информации обвалились на 5,5% процента.

Шоу Карлсона выходило в эфир более пяти лет и стало одним из самых популярных в стране. Официально причину увольнения не называют, но американские СМИ связывают произошедшее с судебным разбирательством о клевете на сотни миллионов долларов, которое Fox News проиграла компании-поставщику программного обеспечения и аппаратов для голосования на президентских выборах.

Такер Карлсон стал лицом канала, к его мнению прислушивались миллионы американцев, потому что он не принимает ничью сторону и всегда пытается разобраться в деталях - это касается и ситуации вокруг Украины и диверсий на "Северных потоках". Многие сторонники и члены Демократической партии США его буквально ненавидят за жесткую критику, прямоту и честность.

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