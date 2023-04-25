Американцы опасаются, что наступление ВСУ обернется провалом

В этом случае союзники Штатов в Европе могут настоять на том, чтобы Киев прекратил боевые действия

Американские чиновники не доверяют контрнаступлению Украины. Об этом пишет издание Politico.

По мнению многих представителей администрации президента Байдена, в случае провала на Соединенные Штаты обрушится критика из-за того, что США якобы недостаточно помогли Украине, либо же неудачное наступление обозначит недееспособность противника России.

В любом из этих случаев европейские союзники Штатов будут настаивать на том, чтобы Киев прекратил боевые действия и начал мирные переговоры.

В то же время американские власти надеются, что наступление Украины будет успешным, и, по словам властей, делает все возможное для этого.

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