Американцы опасаются, что наступление ВСУ обернется провалом

В этом случае союзники Штатов в Европе могут настоять на том, чтобы Киев прекратил боевые действия
Американские чиновники не доверяют контрнаступлению Украины. Об этом пишет издание Politico.
По мнению многих представителей администрации президента Байдена, в случае провала на Соединенные Штаты обрушится критика из-за того, что США якобы недостаточно помогли Украине, либо же неудачное наступление обозначит недееспособность противника России.
В любом из этих случаев европейские союзники Штатов будут настаивать на том, чтобы Киев прекратил боевые действия и начал мирные переговоры.
В то же время американские власти надеются, что наступление Украины будет успешным, и, по словам властей, делает все возможное для этого.