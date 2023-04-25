МИД России вызвал посла Молдавии

Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий во вторник, 25 апреля, вызван в российское Министерство иностранных дел. Дипломат прибыл в здание ведомства.

Как сообщает ТАСС, Дарий проследовал в здание российского МИД без каких-либо комментариев.

Во время беседы в ведомстве Дарию был заявлен решительный протест против продолжающихся недружественных шагов Кишинева. В качестве ответной меры Москва объявила одного дипломата Молдавии персоной нон грата, сообщает РБК.

Вызов молдавского дипломатического представителя последовал за решением Кишинева объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства. При этом причины такого решения Молдавия не разъяснила.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за добрые связи с Кишиневом, но некоего "плана" в данном направлении у России нет, а соответствующие утверждения ряда СМИ — это "какая-то очередная фальшивка". В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные предубеждения в отношении Москвы.

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