Путин назвал главную национальную идею России

Президент поприветствовал участников Первой всероссийской конференции по демографии

В Москве начинает работу Первая всероссийская конференция "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам". Глава государства Владимир Путин во вторник, 25 апреля, направил телеграмму организаторам, участникам и гостям мероприятия.

Как отметил российский лидер, в центре внимания участников конференции находятся ключевые и стратегически значимые темы: укрепление института семьи и патронажа, защита материнства и детства. Это приоритеты развития государства.

В то время, как на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь, подчеркнул Путин. В стране создаются условия для народосбережения, роста рождаемости, увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, а также для сохранения и укрепления нравственных основ общества.

Российский лидер напомнил, что еще Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны — это приумножение народа России, сообщает пресс-служба Кремля.

Демографическая политика является одним из важнейших направлений работы российских властей, в стране реализуют национальный проект "Демография". В Министерстве труда и социальной защиты отмечали, что для улучшения демографической ситуации в России важно обеспечить занятость граждан, продолжать борьбу с бедностью и осуществлять точечное стимулирование россиян в возрасте 30-39 лет к рождению детей.

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