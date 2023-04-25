В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Она пройдет также и в новых регионах

В России началась акция ко Дню Победы "Георгиевская ленточка".

Она пройдет во всех регионах России, в том числе в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Раздавать ленточки в этом году будут более 30 тысяч волонтеров.

Как сообщили в Госдуме, значение ленточки за последнее время сильно расширилось.

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за Победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", - объяснила председатель движения "Волонтеры Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (цитата по РИА Новости).

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании Георгиевской ленты символом воинской славы. За публичное осквернение символов воинской славы России физлицам грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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