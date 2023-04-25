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Дональд Трамп назвал США свалкой

10:16
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Причиной этого является миграционная политика Байдена

Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что во время его руководства у государства была самая надежная граница в истории. Слова Дональда Трампа передает агентство ТАСС.

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"Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США . При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка", - заявил Трамп.

При этом бывший глава государства отметил, что при Байдене произошла еще и самая сильная инфляция за последние 50 лет и "катастрофа в Афганистане. К тому же, считает Трамп, сегодняшняя ситуация в мире может привести к третьей мировой войне – и причиной этого является политика нынешнего главы государства.

Выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. И Байден, и Трамп намерены принять в них участие.

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