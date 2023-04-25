Собянин: Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий

Мэр рассказал о городских программах поддержки столичных предпринимателей

Московский инновационный кластер провел опрос, чтобы выяснить, какие из столичных мер наиболее востребованы в сфере инноваций. О результатах опроса рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Таких мер оказалось пять. Первое место заняла "Академия стартапов" - за нее было отдано почти треть голосов. Согласно этой программе предприниматели могут доработать свой продукт и получить инвестиции.

Второе место получили технологические конкурсы, с помощью которых, по словам мэра, стартапы привлекли более полутора миллиарда рублей.

Мэр добавил, что предприниматели отметили и гранты на оборудование и развитие деятельности, благодаря которым они могут возместить затраты на покупку и лизинг оборудования, а также компенсировать проценты по кредитам. Причем прием заявок на гранты в этой сфере идет почти до конца мая.

"Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В его составе - больше 35 тыс. организаций из Москвы и регионов России", - сообщил Собянин.

Хакатоны и цифровые конкурсы, набравшие в опросе более 15 процентов, к примеру "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации", по мнению предпринимателей, тоже очень помогают в бизнесе. Заявки на них открыты по сей день.

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