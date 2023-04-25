ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий

11:52
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Мэр рассказал о городских программах поддержки столичных предпринимателей

Московский инновационный кластер провел опрос, чтобы выяснить, какие из столичных мер наиболее востребованы в сфере инноваций. О результатах опроса рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве обсуждают развитие цифровых экосистем
В Москве обсудили развитие отечественного производства

Таких мер оказалось пять. Первое место заняла "Академия стартапов" - за нее было отдано почти треть голосов. Согласно этой программе предприниматели могут доработать свой продукт и получить инвестиции.

Второе место получили технологические конкурсы, с помощью которых, по словам мэра, стартапы привлекли более полутора миллиарда рублей.

Мэр добавил, что предприниматели отметили и гранты на оборудование и развитие деятельности, благодаря которым они могут возместить затраты на покупку и лизинг оборудования, а также компенсировать проценты по кредитам. Причем прием заявок на гранты в этой сфере идет почти до конца мая.

"Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка. В его составе - больше 35 тыс. организаций из Москвы и регионов России", - сообщил Собянин.

Хакатоны и цифровые конкурсы, набравшие в опросе более 15 процентов, к примеру "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации", по мнению предпринимателей, тоже очень помогают в бизнесе. Заявки на них открыты по сей день.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Предприниматель
Предприниматель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.