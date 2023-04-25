Бойцы ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских

Штурмовые отряды ведут бои в западной части города

За сутки украинские националисты больше двадцати раз обстреляли населённые пункты Донбасса. Ранены два мирных жителя. Тем временем российские войска на краснолиманском направлении пресекли деятельность двух диверсионных групп. А в Артёмовске штурмовые отряды ведут бои в западной части города, пресекая попытки вражеской контратаки.

Огневые точки националистов среди завалов, которые не обойти и не взять в прямом стрелковом бою, штурмуют танки, а затем, когда сопротивление подавлено, к атаке готовятся спецназовцы. Это последние кварталы Артемовска, которые удерживают радикалы. Сегодня под их контролем остаются всего два квадратных километра городской территории. Вся остальная освобождена.

Тяжелой техники и артиллерии в Артемовске у ВСУ почти нет. В основном действуют снайперы, пулеметчики и радикалы, вооруженные переносными комплексами типа "Джевелинов". Пространства для маневров немного. Боевиков быстро находят и ликвидируют мобильные огневые группы.

На сломанных полках - детские книги и игрушки. На шкафах - сотни пустых гильз. Это лишь одна из квартир, в которой у боевиков была огневая точка. Кстати, спецназовцы рассказывают: националисты все чаще крадут гражданскую одежду в домах. Переодеваются и под видом беженцев, пытаются уйти из Артемовска.

Бывшее здание городского суда, превращенное боевиками в многоуровневый опорный пункт (см. видео). Рядом - центральный парк. Его взяли в окружение и выбили националистов за несколько часов. Труднее всего, говорят бойцы, было освободить церковь. Тяжелую технику не применяли. Говорят, что не хотели обстреливать храм. Поэтому выбивать радикалов приходилось едва ли не в рукопашной: "Целенаправленно мы сюда никогда не стреляли, стреляют, как говорится, грешники с той стороны, со стороны фронта, поэтому все разрушения, что мы сейчас наблюдаем, это все с их стороны, Бог им судья".

Боевики разграбили храм. Иконы и церковную утварь, всё, что поместилось в рюкзаки, - утащили с собой. С кем приходится иметь дело, видно по кадрам хроники (см. видео): новый укро-ариец вскидывает руку, показывает на плече татуировку с нацистской символикой, фоном играет марш фашистов. Впрочем, безумное веселье, как правило, в наркотическом или алкогольном угаре, бывает недолгим. Средняя продолжительность жизни боевиков в Артемовске примерно 48 часов. А безвозвратные потери ВСУ за последнюю неделю на фронте превысили 4 тысячи человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"