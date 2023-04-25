Такер Карлсон: чем известен уволенный с канала Fox News телеведущий

Его считают главным критиком администрации Байдена

Американскому журналисту Такеру Карлсону не хватало свободы действий, что и могло стать причиной его ухода с Fox News. Об этом заявил Дональд Трамп. Увольнение ярого критика Белого Дома – одна из самых обсуждаемых новостей в США. Канал стремительно теряет подписчиков и терпит убытки.

Минус 900 миллионов долларов всего за несколько часов — рыночная стоимость Fox News рухнула после новости об уходе самого рейтингового ведущего. Зрители массово отказываются от подписки. В соцсетях расходятся мемы о том, как Такер Карлсон хоронит компанию-работодателя. Символ и лицо телеканала, чьё имя воспринималось как синоним Fox News. Один из главных консерваторов США и крайне неудобная персона - кость в горле для правящей политической элиты. Демократические СМИ не скрывают ликования.

Точную причину увольнения на канале не называют, как и инициатора. Но в версию о том, что Такер ушёл добровольно, мало кто верит. Слишком много совпадений. Несколько дней назад Fox проиграл в суде компании-производителю систем подсчёта голосов. В эфире телеканала её много раз обвиняли в фальсификациях на выборах в пользу Джо Байдена. Такер известен как главный критик действующего президента. Журналиста уволили как раз перед стартом избирательной кампании. Он не боялся говорить вещи, идущие вразрез с официальной повесткой, от которых у чиновников Белого Дома, должно быть, волосы вставали дыбом.

"Разрушение "Северных потоков" - самый масштабный экологический теракт в истории. Это нападение на наших союзников, которые получали газ, в том числе на ядро НАТО в Европе - Германию. Администрация Байдена, которая столько говорила о своей любви к Альянсу, атаковала трубопровод", - говорит Такер в эфире.

Карлсона обвиняли в чрезмерной любви к России, даже называли рупором кремлёвской пропаганды. На самом деле он просто озвучивал доводы разума. Телеведущий осудил спецоперацию, но призывал не вмешиваться в конфликт, считая его внутренним делом Москвы и Киева. Вместо этого предлагал американским властям заняться проблемами собственного народа.

"Распространение ненависти к Путину стала ключевой целью внешней политики США. Многие американцы следуют этой директиве. Но каждому стоит спросить себя: разве Путин называет меня расистом? Разве он грозит увольнением за несогласие? Разве он перенёс рабочие места в Россию? Ответ – нет", - говорит Карлсон.

А ещё Карлсон снимал обличительные интервью с жертвами ЛГБТ-повестки, критиковал миграционную и антиковидную политику Байдена и репрессии против Трампа. Его программу теперь будет вести другой журналист. А Такера уже позвали работать в Россию. Впрочем, у него масса других вариантов - от политической карьеры до собственного шоу в YouTube. Учитывая масштаб популярности Карлсона, рейтинги будут зашкаливать.

Кристина Мамиконян, ТВ Центр

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"