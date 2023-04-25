Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 12-летнего Максима Головчанского

У мальчика серьезное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

У 12-летнего Максима Головчанского из Белгорода врачи выявили серьезное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. На его фоне у ребенка стали развиваться многочисленные осложнения, самым страшным из которых стал рак. Максим мужественно боролся с онкологией и вышел в ремиссию. Но основное заболевание никуда не делось, иммунитет Максима не может самостоятельно сопротивляться инфекциям. Мальчику срочно требуется иммунозаместительная терапия с применением препарата стоимостью более двух миллионов рублей.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают срочный сбор средств на препарат для Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Улучив момент, когда на детской площадке нет других детей, двенадцатилетний Максим спешит на улицу. Гулять одному хоть и скучно, но в кампании пока нельзя. У мальчика редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, из-за которого его организм очень уязвим к инфекциям. Даже обычная простуда грозит тяжелыми последствиям. С ними семья уже знакома.

"Он только в маске ходит. Руки обрабатываем, стараемся, чтобы никто не болел. И ему тяжело", - говорит Наталья Головчанская.

Заболевание у Максима врожденное. Только вот верный диагноз ему поставили, когда мальчику уже исполнилось восемь. Из-за хронической усталости Максим тогда перестал ходить в школу. Когда состояние ребенка стало критическим, врачи сообщили очередную шокирующую новость: на фоне основного заболевания у Максима начал развиваться рак. Решено было срочно везти его в Москву.

"Был очень тяжелый, был желтый весь, потому что печень не справлялась, отекший весь. Врачи когда увидели, сказали, что очень мало вероятности, что ребенок выкарабкается", - говорит мама.

Борьба с лимфомой - именно такой диагноз поставили Максиму - длилась два с лишним года. За это время он пережил несколько курсов химиотерапии, пересадку костного мозга, некроз нижних конечностей и другие последствия приема тяжелых препаратов.

"Тяжело ходить было. К реабилитологу ходил, занимался, колол лекарства, чтоб вылечится", - говорит Максим.

Взрослый не по годам, он не жаловался, не плакал, старался поддерживать маму. И лечение дало результат. К прошлому лету столичным врачам удалось вывести Максима в ремиссию.

"Одна мечта осуществилась - приехал домой, а вторая нет", - говорит Максим.

Он мечтает пойти на тхэквондо и быть снова обычным подвижным мальчишкой. Только даже на поддерживающей терапии его организм все никак не может восстановиться. Активный от природы подросток всё время лежит. Слишком низкий уровень иммуноглобулина подтвердили и последние анализы.

"И нам предложили препарат - подкожный иммуноглобулин. Многие родители отзываются о нем хорошо, что он долго держится в организме. Этот препарат можем дома колоть, в этом большой плюс", - говорит мама Максима.

Вот только ждать жизненно необходимый препарат можно несколько месяцев! У Максима этого времени просто нет! Поэтому на курс иммунозаместительной терапии родителям мальчика нужно очень срочно более двух миллионов рублей. Одним им не справиться, но мы все вместе соберем необходимую сумму . Ведь Максим уже столько прошёл для того, чтобы жить как все дети!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Головчанского, программа 1655

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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