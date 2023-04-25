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Медведев рассказал о главном страхе европейцев

11:06
  • вторник
  • 25 апреля 2023

В воздухе витает угроза раздела Европы

Угроза раздела Европы в настоящее время реально существует.

Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках марафона "Знание. Первые".

"Новый раздел Европы. Вот чего по-настоящему боятся европейцы. Вот эта угроза на самом деле, на мой взгляд, она реально существует", - сообщил он.

По словам Медведева, если ситуация дойдет до раздела, то он окажется гораздо жестче и кровавее, чем предыдущие конфликты.  

Не исключено также, что ЕС распадется на еврозоны, а страны вернутся к своим национальным валютам, передает РИА Новости. 

Европу ждет возврат к прежнему: добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Прощай евро, здравствуй марка, лира, франк", - заметил зампред Совбеза России.

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