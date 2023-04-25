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Российские таможенники перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения

11:01
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Житель Симферополя отправлял военные изделия посылками за рубеж

Сотрудники Крымской и Центральной почтовой таможен перехватили две посылки с бронепанелями для общевойскового бронежилета, отправленные в Японию. Выяснилось, что продукцию военного назначения переправлял в международных почтовых отправлениях 22-летний житель Симферополя.
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Таможенники провели обыски в квартире злоумышленника в Симферополе и в используемых им гаражных боксах. Там нашли другие предметы военной экипировки, которые с высокой долей вероятности также готовились к отправке за рубеж: защитные противоосколочные очки и наручные часы с функцией выявления источников ионизированного излучения.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России (контрабанда иного вооружения). Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет и штраф до 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал "Оперативные сводки".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался провезти в Россию драгоценные камни на сумму 6 млн рублей. ФСБ выясняет назначение ценного груза.

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