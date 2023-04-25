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В ШОС опровергли планы введения общей валюты

11:21
  • вторник
  • 25 апреля 2023

При этом расчеты в национальных валютах активизируются

У Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нет планов по введению единой валюты. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.
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Как отметил представитель организации в эфире канала "Беларусь 1", уже разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах между государствами — членами ШОС. Однако этот процесс нельзя назвать простым, поскольку "доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен в том числе и в национальные валютные системы".

Что касается введения единой валюты ШОС, "этот вопрос пока не стоит так, такой цели пока не ставится", рассказал Логвинов, однако он отметил, что "дальше будем смотреть".

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, что уже более 70% расчетов в торговле России и Китая уже осуществляются в национальных валютах. Глава Минфина напомнил, что еще год-два назад этот показатель достигал лишь 30%. Силуанов подчеркнул, что переход в расчетах на рубли и юани — "это взаимовыгодно и это надежно".

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