В России с коронавирусом госпитализировали 1339 человек

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализировано 1339 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5093 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7397 человек, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 569 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 152. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 612 человек, в Московской области – 56.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22820815 случаев заболевания, зарегистрировано 398142 летальных исхода.

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