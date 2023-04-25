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Москвичей предупредили о предстоящей грозе

11:40
  • вторник
  • 25 апреля 2023

На смену солнечной погоде идут дожди

Дождливая погода установится в московском регионе со среды, в четверг возможна гроза. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в Гидрометцентре России.
Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Ожидается, что небольшие кратковременные дожди начнутся в Москве и Подмосковье ближайшей ночью, дождливая погода сохранится до конца рабочей недели.

В столичном Метеобюро уточнили, что с начала апреля в Москве фиксируют дефицит осадков, до сих пор выпало всего около 16% месячной нормы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в последнюю рабочую неделю апреля ожидаются дожди, причем за это время может выпасть до половины месячной нормы осадков. При этом будет достаточно тепло, столбики термометров будут показывать до 18-20 градусов выше нуля.

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