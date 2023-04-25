Болтон предложил США разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее

В 1991 году его полностью убрали из страны

Американским властям следует подумать над возвращением своего ядерного оружия на Корейский полуостров, которое было полностью вывезено оттуда с 1991 году. Такое мнение высказал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По мнению политика, размещение американского ядерного арсенала в Южной Корее стало бы "четким доказательством нашей решимости сдерживать КНДР".

Болтон также заявил, что подобный шаг не помешает Соединенным Штатам продолжить развитие своего ядерного потенциала, но при этом даст время обдумать, хочет ли Вашингтон того, чтобы Сеул создавал собственное ядерное оружие, сообщает Reuters.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что ракетное оружие американского производства может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии. От этого будет зависеть готовность Москвы и дальше придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности.

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