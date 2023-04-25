ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С горящего в Забайкалье предприятия огонь перекинулся на дома (видео)

12:13
  • вторник
  • 25 апреля 2023

К вылету готовятся два вертолета

В Забайкальском крае загорелись древообрабатывающий цех и шесть домов на площади 800 квадратных метров.

Инцидент произошел в населенном пункте Баляга. На борьбу с огнем брошены более 30 человек, 10 единиц техники и пожарный поезд. Тушение осложняет сильный ветер – его порывы достигают 15 метров в секунду.

Как сообщили РИА Новости в МЧС России, на помощь готовы вылететь два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Пожар в Забайкалье
Пожар в Забайкалье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.