С горящего в Забайкалье предприятия огонь перекинулся на дома (видео)

К вылету готовятся два вертолета

В Забайкальском крае загорелись древообрабатывающий цех и шесть домов на площади 800 квадратных метров.

Инцидент произошел в населенном пункте Баляга. На борьбу с огнем брошены более 30 человек, 10 единиц техники и пожарный поезд. Тушение осложняет сильный ветер – его порывы достигают 15 метров в секунду.

Как сообщили РИА Новости в МЧС России, на помощь готовы вылететь два вертолета Ми-8 и аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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