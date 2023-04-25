Возведение метромоста через реку Ликову Солнцевской линии метро вышло на финальную стадию

Более чем на три четверти выполнена кровля моста

Устройство верхнего строения пути (ВСП) 460-метрового метромоста через реку Ликову между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии метро близится к завершению. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, более чем на три четверти выполнена кровля моста, практически завершена установка боковых ламелей. В рамках устройства ВСП уложена и полностью смонтирована рельсошпальная решетка, для завершения работ осталось выполнить засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей. До конца весны планируется приступить к монтажу контактного рельса.

Бочкарёв указал, что одним из важных этапов работ по строительству метромоста является устройство всех инженерных систем. На текущем этапе ведутся работы по прокладке электрических кабельных сетей, сетей связи, автоматики и телемеханики движения поездов, идет монтаж тоннельного водопровода.

Глава АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов пояснил, что установка этого оборудования необходима для надежного и безопасного функционирования участка продления Солнцевской линии. Метромост через реку Ликову – надземная часть перегона между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, он станет двенадцатым метромостом столицы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что строительство метро от "Селигерской" до "Физтеха" вышло на финишную прямую. Тремя новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии метро будут пользоваться около 500 тысяч горожан.

Также в Москве строят сразу три электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий подземки. Это позволит модернизировать парк метро, повысит качество содержания составов и, конечно же, комфорт пассажиров.

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