Инфляция в России снизилась до 2,5%

Российская экономика адаптируется к условиям санкций

Годовая инфляция в России на конец апреля составляет 2,5%. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал помощник главы государства Максим Орешкин.

Политик назвал стратегической целью России построение государства с собственным "я" и новой экономической моделью. По его словам, уже можно "с определенным оптимизмом говорить о том, что у нас происходит".

Орешкин напомнил, что российская экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля 2022 года. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах. Ожидается, что в 2023 году рост ВВП составит от 1 до 2%.

Помощник президента также заявил, что уровень заработных плат россиян в реальном выражении будет расти. Например, в 2023 году ожидается "очень серьезный рост реальных заработных плат: по итогам апреля он должен составить порядка 10% к уровню прошлого года", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что структурная перестройка экономики — это большой путь, который должна пройти Россия, чтобы добиться устойчивого роста. Главными приоритетами на этом пути остаются низкая инфляция, доступные кредиты, надежный фондовый рынок и страхование.

Российский министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что уровень инфляции в России по итогам 2023 года может составить 5,3%, а не 5,5%, как прогнозировалось ранее.

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