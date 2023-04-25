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Польша подтвердила отказ в перелете Виталии Дьяченко

12:42
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Причиной стало российское гражданство теннисистки

Польская авиакомпания LOT объяснила, почему российской теннисистке Виталии Дьяченко было отказано в регистрации на рейс. Дело в том, что польские власти ввели ограничения по отношению граждан России, которые путешествуют в страны, которые не входят в зону Шенгена. Об этом сообщают РИА Новости.

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"Польские авиалинии LOT не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года", - говорится в ответе LOT на соответствующий вопрос РИА Новости.

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что LOT не пустила Дьяченко на транзитный рейс через Варшаву в Корсику из Каира, несмотря на то, что у нее были все необходимые рекомендательные письма от теннисных ассоциаций. Так Дьяченко не смогла выступить на турнире в Кальви – это город на острове Корсика.

Виталия Дьяченко занимает 250‑е место в мировом рейтинге WTA.

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