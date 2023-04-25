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Красную площадь закроют для посетителей на две недели

12:41
  • вторник
  • 25 апреля 2023

С 27 апреля по 10 мая

Доступ на Красную площадь в Москве ограничат на две недели из-за подготовки к Параду Победы.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России. Площадь будет закрыта с 27 апреля по 10 мая 2023 года.

В Кремле ранее рассказали, что подготовка к Параду Победы в Москве идет полным ходом. В нем примут участие более 10 тысяч человек, 125 единиц вооружения и военной техники. Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая.

В 2023 году в России не будет очного шествия "Бессмертного полка". Почтить память героев войны можно другими способами: опубликовать историю о родственниках-героях в социальных сетях или разметить фотографию на заднем или боковом стекле автотранспорта. Водителей штрафовать не будут, обещали в МВД.  

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Красная площадь
Красная площадь
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