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Международный совет военного спорта отказался отстранять россиян

13:20
  • вторник
  • 25 апреля 2023

CISM указал, что российские атлеты не нарушали правила организации

Международный совет военного спорта (CISM) не является политической организацией и не решает политические вопросы. Такое заявление во вторник, 25 апреля, сделал вице-президент CISM от Азии старший полковник Йиджанг Ван из КНР.
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Он пояснил, что совет не стал отстранять российских и белорусских спортсменов, поскольку ни одна из сторон не нарушила основных положений конституции организации. При этом одним из ее ключевых принципов является неполитизированность.

Йиджанг Ван признал, что в CISM звучали отдельные призывы наказать атлетов из России и Белоруссии в свете ситуации на Украине. Однако CISM — независимая организация, которая руководствуется своими правилами и будет придерживаться своей политики, цитирует полковника ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине спортсменов из России, а также из Белоруссии начали массово отстранять от участия в международных соревнованиях, хотя Москва указывала, что спорт должен быть вне политики.

С течением времени ряд международных спортивных федераций смягчил позицию. В частности, исполнительный комитет Объединенного мира борьбы принял решение допустить до турниров под своей эгидой российских и белорусских борцов. Теннисистам из России разрешили участвовать в Уимблдоне.

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