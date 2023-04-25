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В забайкальском селе объявили эвакуацию из-за сильного пожара

13:15
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров

Площадь пожара в забайкальском селе увеличилась до 1800 квадратных метров – горят древообрабатывающий цех, восемь домов и лес.

Пожар начался на предприятии, сообщили ранее в МЧС. Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро перекинулся на дома.  

В настоящий момент в тушении принимают участие около 120 человек, в том числе пожарные десантники, два пожарных поезда и два вертолета Ми-8.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". На место выехали замгубернатора Александр Костенко и первый зампред Правительства Андрей Кефер.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил об эвакуации людей из опасной зоны в пункты временного размещения.

"Пострадавшим будет оказана помощь", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

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