В США назвали Путина одним из величайших политиков в этом столетии

Так президента России охарактеризовал бывший разведчик морской пехоты США

Бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер назвал президента России одним из самых великих людей этого столетия. Об этом он заявил в интервью, которое выложено на YouTube в канале U.S. Tour of Duty.

"Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия", — считает Риттер.

По мнению бывшего морпеха, глава России уберег свою страну от последствий тяжелых времен девяностых годов и в данный момент "находится на правильной стороне истории". И поэтому, добавил Риттер, Россия сегодня входит в число ведущих стран мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"