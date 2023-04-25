ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: обстоятельства складываются против продления зерновой сделки

13:04
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Соглашение действует до 18 мая

Ситуация в настоящее время складывается не в пользу пролонгации черноморской продовольственной инициативы. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Медведев предупредил страны G7 о прекращении зерновой сделки

Представитель Кремля пояснил, что, хотя прошло немало времени с момента достижения соглашения, до сих пор сделка не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались российского экспорта, так и не были выполнены.

Что касается вероятности мирового продовольственного кризиса, Песков отметил, что "выпадение с рынка украинского зерна и российских зерновых — это может быть одним из факторов", однако не решающим. Генезис такого кризиса заключается в иных причинах, о чем неоднократно говорила Москва, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Турция как одна из сторон черноморской продовольственной инициативы предупредила о рисках глобального кризиса, если зерновая сделка не будет продлена. Для этого необходимо обеспечить свободный экспорт зерна и удобрений из России, указали в Анкаре.

Однако в российском Министерстве обороны напомнили также о важности соблюдения требований безопасности. Киев грубо нарушает эту часть договоренностей, используя гуманитарные маршруты для ударов по России — в частности, как это произошло 24 апреля при попытке атаковать Севастополь беспилотными катерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зернохранилище
Зернохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.