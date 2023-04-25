Песков: обстоятельства складываются против продления зерновой сделки

Соглашение действует до 18 мая

Ситуация в настоящее время складывается не в пользу пролонгации черноморской продовольственной инициативы. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что, хотя прошло немало времени с момента достижения соглашения, до сих пор сделка не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались российского экспорта, так и не были выполнены.

Что касается вероятности мирового продовольственного кризиса, Песков отметил, что "выпадение с рынка украинского зерна и российских зерновых — это может быть одним из факторов", однако не решающим. Генезис такого кризиса заключается в иных причинах, о чем неоднократно говорила Москва, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Турция как одна из сторон черноморской продовольственной инициативы предупредила о рисках глобального кризиса, если зерновая сделка не будет продлена. Для этого необходимо обеспечить свободный экспорт зерна и удобрений из России, указали в Анкаре.

Однако в российском Министерстве обороны напомнили также о важности соблюдения требований безопасности. Киев грубо нарушает эту часть договоренностей, используя гуманитарные маршруты для ударов по России — в частности, как это произошло 24 апреля при попытке атаковать Севастополь беспилотными катерами.

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