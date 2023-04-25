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Байден официально объявил об участии в выборах президента США

13:36
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Действующему президенту - 80 лет

Президент США Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году.
Трамп пообещал урегулировать ситуацию на Украине в случае победы на выборах

Заявление прозвучало во вторник, 25 апреля – ровно спустя четыре года после объявления об участии в выборах 2020-го года.

В своем обращении к гражданам 80-летний Байден сообщил, что намерен доделать начатое до конца, бороться за демократию и свободу. По словам президента, сторонники экс-главы Белого дома Дональда Трампа – "экстремисты MAGA (Make America Great Again)" - угрожают демократии.

"Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", - отметил Байден (цитата по РБК).

О планах переизбраться также сообщила вице-президент Камала Харрис.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп уже объявил о намерении баллотироваться в президенты от республиканцев.

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