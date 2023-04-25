Politico: Киев пытается дезориентировать Россию относительно контрнаступления

Планы контрнаступления Украина подтвердила, но время и место неизвестны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки помешать российскому командованию понять, где они планируют начать контрнаступление. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По сведениям издания, украинские военные пытаются ввести Россию в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия.

При этом Politico называет наиболее важными со стратегической точки зрения направлениями для контрнаступления ВСУ юг и Крым, чтобы перерезать сухопутный коридор к полуострову и рассечь российскую группировку. Вместе с тем не исключены удары в Донбассе, где продолжаются бои в Артемовске.

Ранее американские СМИ со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщали, что контрнаступление украинской армии запланировано на 30 апреля.

В Запорожской области между тем были ликвидированы десятки офицеров и солдат 125-ой бригады территориальной обороны, прикомандированные из Львовской области, — особо мотивированные и подготовленные для возможного масштабного контрнаступления.

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