ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Politico: Киев пытается дезориентировать Россию относительно контрнаступления

14:01
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Планы контрнаступления Украина подтвердила, но время и место неизвестны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки помешать российскому командованию понять, где они планируют начать контрнаступление. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Американцы опасаются, что наступление ВСУ обернется провалом
Экс-разведчик США рассказал, когда ВСУ пойдут в наступление

По сведениям издания, украинские военные пытаются ввести Россию в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия.

При этом Politico называет наиболее важными со стратегической точки зрения направлениями для контрнаступления ВСУ юг и Крым, чтобы перерезать сухопутный коридор к полуострову и рассечь российскую группировку. Вместе с тем не исключены удары в Донбассе, где продолжаются бои в Артемовске.

Ранее американские СМИ со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщали, что контрнаступление украинской армии запланировано на 30 апреля.

В Запорожской области между тем были ликвидированы десятки офицеров и солдат 125-ой бригады территориальной обороны, прикомандированные из Львовской области, — особо мотивированные и подготовленные для возможного масштабного контрнаступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские солдаты
Украинские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.