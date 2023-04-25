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Глава ЯНАО доложил Путину о ситуации в регионе

14:48
  • вторник
  • 25 апреля 2023

В Ямало-Ненецком округе фиксируется рост постоянного населения

Владимир Путин принял во вторник в Кремле губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Дмитрий Артюхов доложил президенту о текущей обстановке в регионе.

Путин: В Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы. Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, это рост постоянного населения, причём за счёт естественного прироста. Тем не менее, есть и сложные вопросы. О чём вы предпочитаете сегодня поговорить, что обсудить, на чём хотели бы сконцентрировать внимание?

Артюхов: Хотел бы начать, конечно, с главной задачи всех органов власти сейчас – это поддержка семей военнослужащих. Здесь, конечно, нужны и меры материальной помощи. Мы у себя в регионе запустили бесплатные поездки детей в детские лагеря, бесплатные лекарства – целый набор мер поддержки. Но самое главное, конечно, это личное внимание.

Ещё одна ключевая задача - помощь Волновахскому району Донбасса. Представители Ямала помогают восстанавливать регион, строят школы, детские сады, больницы. Большое внимание уделяют развитию здравоохранения и социальной инфраструктуры и в самом округе. В приоритете и крупные транспортные проекты - это арктический порт Сабетта и северный широтный ход, который должен связать западную и восточную части автономного округа, сообщает "ТВ Центр".

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Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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