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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

14:57
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Церемония прошла в Белом зале мэрии

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам Государственные награды России и награды города Москвы. Церемония прошла в Белом зале мэрии.

В списке награждённых свыше 40 фамилий, это и представители культуры, учителя, врачи, медсестры, а также работники различных городских организаций. Среди награждённых директор театра "Ленком имени Марка Захарова" Марк Варшавер, актеры театра "Моссовета" Евгений Стеблов и Екатерина Гусева. Мэр поздравил всех с наградами и наступающими праздниками.

"Рад приветствовать вас, поздравить с наступающими праздниками. И в преддверии этих торжественных событий, мы, по традиции, вручаем награды: государственные награды и награды правительства Москвы. Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу", - сказал Сергей Собянин.
 

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