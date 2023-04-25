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Пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры

15:04
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Строительство завершится до конца года

Автомобильный мост через затон Новинки достроят до конца этого года. Совсем недавно там установили центральный пролёт на постоянные опоры, а рядом уже делают разворотную площадку для городского транспорта и подземный переход. Какие территории свяжет новая конструкция и в чем сложность возведения объекта.

Автомобильный мост через затон Новинки - самый протяжённый из строящихся. Его длина 615 метров, ширина - 26. Здесь будет четыре полосы движения: две в одну сторону и две в другую. Строительство ведётся без нарушения навигации. Для этого уже собранные пролётные строения моста с помощью накаточных и тяговых устройств устанавливают методом продольной надвижки.

"Технология, позволяющая без размещения временных промежуточных опор, которые попали бы у нас в русло затона, позволяют с одной стороны берега надвинуть полностью всю часть на противоположный берег", - говорит Дмитрий Возвышаев, руководитель проекта.

Такой способ сокращает сроки строительства, потому что возводить мостовые опоры и устанавливать конструкции можно одновременно. Сейчас идёт монтаж железобетонных балок пролёта, строительство дождевой канализации и протяжка кабеля. Перильные ограждения и водоотвод выполнены из композитных материалов - ремонт им понадобится не раньше, чем через 25 лет. Ожидаемая пропускная способность моста - шесть тысяч автомобилей в час.

"Данный мост является важной частью важнейшего элемента транспортного каркаса Москвы - это участок благоустройства набережных от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Участок включает в себя реконструкцию Крутицкой набережной, Симоновской набережной, набережной Марка Шагала. По поручению Сергея Семёныча данный мост мы планируем завершить и запустить движение осенью текущего года", - говорит Рафик Загрутдинов, глава департамента строительства Москвы.

Мост обеспечит связь затона Новинки с другими объектами строительства на территории ЗИЛа. В планах здесь - построить около миллиона квадратных метров жилья и более 20 км дорог.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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