Пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры

Строительство завершится до конца года

Автомобильный мост через затон Новинки достроят до конца этого года. Совсем недавно там установили центральный пролёт на постоянные опоры, а рядом уже делают разворотную площадку для городского транспорта и подземный переход. Какие территории свяжет новая конструкция и в чем сложность возведения объекта.

Автомобильный мост через затон Новинки - самый протяжённый из строящихся. Его длина 615 метров, ширина - 26. Здесь будет четыре полосы движения: две в одну сторону и две в другую. Строительство ведётся без нарушения навигации. Для этого уже собранные пролётные строения моста с помощью накаточных и тяговых устройств устанавливают методом продольной надвижки.

"Технология, позволяющая без размещения временных промежуточных опор, которые попали бы у нас в русло затона, позволяют с одной стороны берега надвинуть полностью всю часть на противоположный берег", - говорит Дмитрий Возвышаев, руководитель проекта.

Такой способ сокращает сроки строительства, потому что возводить мостовые опоры и устанавливать конструкции можно одновременно. Сейчас идёт монтаж железобетонных балок пролёта, строительство дождевой канализации и протяжка кабеля. Перильные ограждения и водоотвод выполнены из композитных материалов - ремонт им понадобится не раньше, чем через 25 лет. Ожидаемая пропускная способность моста - шесть тысяч автомобилей в час.

"Данный мост является важной частью важнейшего элемента транспортного каркаса Москвы - это участок благоустройства набережных от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Участок включает в себя реконструкцию Крутицкой набережной, Симоновской набережной, набережной Марка Шагала. По поручению Сергея Семёныча данный мост мы планируем завершить и запустить движение осенью текущего года", - говорит Рафик Загрутдинов, глава департамента строительства Москвы.

Мост обеспечит связь затона Новинки с другими объектами строительства на территории ЗИЛа. В планах здесь - построить около миллиона квадратных метров жилья и более 20 км дорог.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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