В Госдуме предложили учредить День военкора

Обращение на эту тему направлено президенту

В России предлагается объявить 25 апреля Днем военного корреспондента и отмечать этот праздник ежегодно. Соответствующее обращение главе государства направил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Парламентарий попросил президента поддержать эту инициативу и, по возможности, дать поручение компетентным органам по учреждению в стране нового профессионального праздника.

Вдова военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге, рассказала о намерении основать фонд имени Татарского, а также выразила надежду на появление в России Дня военкора, предложив в качестве даты день рождения погибшего супруга, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что военкоры — это героические журналисты, которые "видят все изнутри" и "на передовой, рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события". В Кремле отметили, что военкоры постепенно превратились также в "ретрансляторов прямой информации" с мест ведения боевых действий и "в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции".

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