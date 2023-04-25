В Лосином острове появится новый экскурсионный маршрут

Он заработает с мая

Увидеть ныряющего лося, встретить делового бобра и насладиться пением птиц. 1 мая в Лосином острове стартует новый экскурсионный маршрут по Яузским болотам. Участники смогут увидеть местных обитателей, узнать историю заповедных мест, а заодно - отдохнуть от городского шума и суеты. В прошлом году отправиться в водное путешествие можно было только на байдарках, теперь возможностей стало больше.

Всем желающим слиться с природой необходим строгий инструктаж. Рафтинг в Подмосковье - развлечение экзотическое, так что набор правил нужно соблюдать неукоснительно.

"Для того, чтобы не выпасть за борт, не надо крутиться в разные стороны. Не надо раскачивать рафт", - говорится в инструктаже.

Еще одно важное условие - тишина. Никаких громких звуков, восхищенных возгласов и криков - "Бобёр, подойди поближе!" Во-первых, бобры, ондатры и лоси сами обязательно выйдут. Если захотят. Во-вторых, на Мытищинских плавнях сейчас идет самый важный процесс в жизни пернатых - гнездование. И нарушать его ни в коем случае нельзя. Чайки, утки, лысухи - 25 видов птиц - высиживают яйца, порой, в самых неожиданных местах.

Первые тестовые поездки по заповедным угодьям проходят под чутким контролем специалистов. Лучший друг человека в таком путешествии - мощный бинокль. К берегу приставать нельзя, птиц кормить - ни в коем случае. В воду - ни ногой. Чтобы из вершины пищевой цепочки не стать её микроэлементом.

"На удивление, лоси хорошо плавают. Они не просто пловцы, они еще и ныряльщики. Дело в том, что парнокопытным не хватает микроэлементов. Они вынуждены их где-то искать. В попытках восполнить дисбаланс они самостоятельно могут нырять и заныривать, чтобы есть водную растительность", - пояснил Андрей Полукаров, специалист по экологическому просвещению Национального парка "Лосиный остров".

Планы на нынешний сезон у "Лосиного острова" серьёзные. Невероятно востребованный маршрут на байдарках решили расширить и дополнить. Причём, не только моторафтом. Но и возможностью пожить на территории национального парка.

"Планируем открыть к 1 июня такое направление, как глэмпинг. Мы уже закупили 7 палаток. Эту экологическую активность мы сейчас прорабатываем. Чтобы люди, которые будут проживать, могли в полной мере совместить приятное с полезным", - рассказал Рустам Якубов, директор национального парка "Лосиный остров".

Ну а сейчас у первых туристов есть еще и возможность наблюдать за установкой мощной камеры наблюдения - она необходима специалистам, чтобы отслеживать всё происходящее на территории водно-болотного комплекса. Мимо неё не проскочит ни коренной лось, ни гость заповедного края.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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