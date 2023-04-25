Золото сарматских вождей показали в Пушкинском музее

Представлены тысячи уникальных предметов

В Пушкинском музее открылась выставка "Золото сарматских вождей" — тысячи уникальных предметов, созданных ещё в Железном веке древними кочевниками. Найдены сравнительно недавно и теперь после реставрации впервые переставлены публике.

От ярких бликов рябит в глазах. Изысканные украшения - кольца, ожерелья, а еще домашняя утварь, доспехи, элементы конской амуниции. Что ни предмет, то произведение искусства.

"Это - меч, инкрустированный золотом (см. видео). Зеркало. Аналогий этому зеркалу в мировой культуре неизвестно. Возможно потому что оно делалось на заказ именно для сарматов", - говорит Ольга Аникеева, ведущий научный сотрудник Отдела научной реставрации государственного НИИ реставрации.

Эти древние люди, жившие в эпоху раннего железа – в первом тысячелетии до нашей эры – имели вкус. Умелых воинов, кочевников, учёные называют сарматами. Они населяли регион Южного Приуралья. У них не было письменности, не сохранились места кочёвок, потому на вопросы - что это были за люди, во что верили, как жили и между собой общались - смогли ответить только археологи после раскопок Филипповского некрополя.

"Сарматское золото было найдено в 1988 году в результате масштабной экспедиции башкирских археологов. Оренбургская часть была открыта только в 2013 году в этом же самом царском кургане. Центральная усыпальница была разрушена, там уже ничего не было. И более того - были обнаружены останки древних копателей раннего Средневековья. Которые через самостоятельные проходы туда проникали и были погребены там под толщей земли", - говорит Сергей Емелин, директор Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

Да, желающих поживиться несметными сокровищами сарматов в разное время было хоть отбавляй. Некрополь раскапывался и разграблялся. И неслучайно. "Царские" курганы достигали 18 метров в высоту и 200 метров в диаметре. И были буквально набиты золотом.

"Размеры их погребений, этих курганов, - это больше чем 9-этажный дом. Чтобы вы представляли себе. А по хронологии - это как древнеегипетские пирамиды. Статус погребённых такого же уровня. Возраст этих погребений - 2,5 тысячи лет. Это 5-4 век до нашей эры", - говорит Александр Ушаков, директор Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Сарматы были язычниками. В их представлении смерть – это переход в верхний мир, в котором человеку нужно всё необходимое и самое лучшее. Оружие, украшения, доспехи, посуда. В погребальных памятниках археологи обнаружили тысячи артефактов. Более чем 1,5 тыс. предметов из фондов Оренбургского музея впервые экспонируются где бы то ни было. Что до Уфимской части находок, то они в Москве были и по миру поездили. Впервые в Пушкинском объединены 2 коллекции.

"Интересна история нахождения уфимской и оренбургской частей. Уфимская - она мужская, оренбургская - женская. Они были найдены в одном кургане. 90% всего, что мы знаем о прошлом, это археология. Я могу сказать, что Музей имени Пушкина совершенно точно эту тему не забросит, мы будем и дальше делать археологические выставки", - говорит Елизавета Лихачёва, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Ближайшая из них будет посвящена Урарту - известному государству древности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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