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Стартовал проект о летних мероприятиях в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

15:12
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Три региона объединились, чтобы вместе развивать туризм

"Три столицы: от рассвета до заката". Под таким названием сегодня стартует летний туристический сезон сразу в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Впервые три региона объединились, чтобы вместе развивать туризм. Это совершенно новый подход к путешествиям и уникальная возможность посетить сразу три города, выбирая лучшие места для фотосессий, прогулок и развлечений. Подходящую программу уже сейчас можно подобрать на сайте RUSSPASS. Утро можно встретить в Москве, вечер - в Нижнем Новгороде, а ночь - в Санкт-Петербурге.

"Увидеть Москву с вековой историей, вековой традицией, современным искусством. Новыми впечатлениями от зеленых парков и реки. Потом переместиться в Санкт-Петербург и дополнить той историей, той части истории Великой России, которая представлена там. А дальше потом увидеть развитие, в в том числе промышленного кластера, и молодежный характер, который есть в Нижнем Новгороде", - говорит Козлов Евгений, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы.

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