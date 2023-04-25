Появились подробности работы реабилитологов с Костомаровым

Врачи помогают восстановить подвижность рук и ног

Врачи приступили к восстановлению олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

С фигуистом работают врачи для нормализации работы легких, рассказал источник "Пятого канала". Реабилитологи помогают Костомарову восстановить подвижность в руках и ногах.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

7 апреля появились данные, что Костомаров пробудет в реанимации еще как минимум два-три месяца, однако это не значит, что ситуация критическая. Пациента готовят к плановому протезированию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"