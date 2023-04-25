ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности работы реабилитологов с Костомаровым

13:59
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Врачи помогают восстановить подвижность рук и ног

Врачи приступили к восстановлению олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.

С фигуистом работают врачи для нормализации работы легких, рассказал источник "Пятого канала". Реабилитологи помогают Костомарову восстановить подвижность в руках и ногах.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО. Сообщалось, что из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

7 апреля появились данные, что Костомаров пробудет в реанимации еще как минимум два-три месяца, однако это не значит, что ситуация критическая. Пациента готовят к плановому протезированию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Роман Костомаров
Роман Костомаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.