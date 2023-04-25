ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС объявил о запуске совместных закупок газа

14:23
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Брюссель призывает готовиться к следующей зиме сообща

Евросоюз запускает процесс совместных закупок газа и призывает компании в государствах-членах ЕС принять участие в этом механизме. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 25 апреля.
Польша обогнала весь ЕС по закупке российского СПГ

В ЕК заявили, что "мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности", а совместные закупки газа назвали ключевым шагом к заполнению газохранилищ к следующей зиме.

Брюссель также полагает, что новый подход к закупкам газа поможет в переговорах о более выгодных ценах с международными партнерами, сообщает ТАСС.

На фоне российской спецоперации на Украине и санкций Запада власти Евросоюза призвали государства — члены добиваться энергетической независимости от России. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что не следует ожидать возобновления поставок газа из России в ближайшее время, поэтому необходимо искать другие источники топлива.

Главы европейских министерств энергетики договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ. При этом члены ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.