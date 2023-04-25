ЕС объявил о запуске совместных закупок газа

Брюссель призывает готовиться к следующей зиме сообща

Евросоюз запускает процесс совместных закупок газа и призывает компании в государствах-членах ЕС принять участие в этом механизме. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 25 апреля.

В ЕК заявили, что "мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности", а совместные закупки газа назвали ключевым шагом к заполнению газохранилищ к следующей зиме.

Брюссель также полагает, что новый подход к закупкам газа поможет в переговорах о более выгодных ценах с международными партнерами, сообщает ТАСС.

На фоне российской спецоперации на Украине и санкций Запада власти Евросоюза призвали государства — члены добиваться энергетической независимости от России. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявлял, что не следует ожидать возобновления поставок газа из России в ближайшее время, поэтому необходимо искать другие источники топлива.

Главы европейских министерств энергетики договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ. При этом члены ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

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