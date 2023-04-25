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Более 80 человек стали жертвами религиозного культа в Кении

14:41
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Среди погибших есть дети

В Кении обнаружили тела 83 человек, которые стали жертвами религиозного культа.

Среди погибших есть дети, сообщило кенийское издание Star со ссылкой на полицию. Жертв может быть больше, работы по эксгумации тел и поиску выживших в городе Магарини продолжаются.

Сложность заключается в том, что многие последователи культа отказываются сотрудничать с представителями властей и прячутся от них.

Ранее правоохранительные органы Кении задержали пастора культа "Благая весть" Маккензи Нтенге. Он якобы поручал членом морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

Президент Кении Уильям Руто назвал произошедшее актом терроризм, а Нтенге – опасным преступником.

"Такие люди, как Маккензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться", - передает его слова кенийский телеканал NTV.

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