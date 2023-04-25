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Киев отказался признать использование зерновых коридоров в атаках на Россию

14:37
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Действия Украины ставят под угрозу зерновую сделку

Киев отрицает, что использовал зерновой коридор для атаки на базу Черноморского флота. Такое заявление во вторник, 25 апреля, сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского.
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Чиновник заявил, что Москва своими обвинениями пытается дискредитировать Киев, сообщает Reuters.

24 апреля украинская армия предприняла очередную попытку атаковать Черноморский флот, однако она была сорвана, а беспилотники противника уничтожены. При попытке атаки ни один из объектов в Севастополе не пострадал.

В российском Министерстве обороны указали, что украинские беспилотные катера, предпринявшие попытку атаковать Севастополь, были запущены по маршруту, определенному для реализации черноморской продовольственной инициативы. Подобные террористические акции Киева ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая, предупредили в ведомстве.

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