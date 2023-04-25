Продолжается регистрация на конкурс "Большая перемена"

Она открыта до 15 мая

Регистрация участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" открыта на платформе большаяперемена.онлайн до 15 мая. Конкурс является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых", входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Конкурс проходит по 12 "вызовам" – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Первые этапы "Большой перемены" проходят дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн. Участники смогут пройти профессиональные тестирования, которые помогут им определить, в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также получить рекомендации по личностному развитию. Кроме того, в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании, вузы и общественные организации.

Впервые в этом году очные полуфиналы конкурса пройдут по вызовам "Большой перемены". В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники.

Финалы конкурса для школьников состоятся на базе Международного детского центра "Артек". Финал среди студентов СПО пройдет в Нижнем Новгороде.

Победители "Большой перемены" среди учеников 5 – 7 классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное "Путешествие мечты" на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Победителями "Большой перемены" среди учеников 10 классов станут 150 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование.

150 учеников 8 – 9 классов – по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 600 человек – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. 200 призеров – по 200 тысяч рублей. 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призеров среди студентов младших курсов – по 100 тысяч рублей.

Топ-50 образовательных организаций, подготовивших наибольшее количество активных участников "Большой перемены", получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены". Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

В новом сезоне "Большой перемены" помимо российских школьников также смогут принять участие граждане зарубежных государств в возрасте от 14 до 17 лет, свободно владеющие русским языком, а также российские соотечественники, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. По итогам победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

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