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Патрушев предупредил о нарастании кризисных явлений в мире

15:00
  • вторник
  • 25 апреля 2023

Это связано с противостоянием России и Запада

Кризисные явления в глобальном масштабе будут усиливаться. Такое заявление во вторник, 25 апреля, сделал секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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Политик указал, что коллективный Запад стремится нанести поражение России и обеспечить ее изоляцию в мире, при этом тормозя экономическое развитие "третьего" мира и ставя под вопрос благополучие Европы.

России в этой ситуации необходимо работать на опережение и заблаговременно вырабатывать упреждающие меры, подчеркнул Патрушев. Он напомнил о важности применения возможностей Совбеза для дальнейшего анализа методов ведения Западом "гибридной войны" против России, сообщает "Интерфакс".

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол ранее заверил в нежелании Вашингтона довести ситуацию до состояния третьей мировой войны. Тем не менее, Соединенные Штаты продолжают снабжать украинскую армию вооружениями и военной техникой.

В российском Министерстве иностранных дел отмечали, что специальная военная операция России придала импульс для качественного преображения ситуации в мире и формирования нового миропорядка, основанного на многополярности. Об этом свидетельствует неготовность мирового большинства присоединяться к антироссийской санкционной и политико-пропагандистской кампании Запада.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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